該所指出，為免除兌領退稅支票的麻煩手續及舟車勞頓，營利事業及機關團體可於結算申報時，將退稅帳戶資料填入申報書內，或至財政部稅務入口網填寫相關資料並檢附存摺影本申辦，利用「長期」約定轉帳退稅作業辦理退稅，申辦一次即一勞永逸。
營利事業退稅 利用直撥入帳戶省時又便利
財政部中區國稅局北港稽徵所表示，營利事業所得稅結算申報有退稅者，可利用存款帳戶辦理退稅，國稅局會將退稅款直接撥入指定存款帳戶內，可免除支票在金融機構辦理票據交換等待時間，既便利又省時。
財政部中區國稅局北港稽徵所表示，營利事業所得稅結算申報有退稅者，可利用存款帳戶辦理退稅，國稅局會將退稅款直接撥入指定存款帳戶內，可免除支票在金融機構辦理票據交換等待時間，既便利又省時。
該所指出，為免除兌領退稅支票的麻煩手續及舟車勞頓，營利事業及機關團體可於結算申報時，將退稅帳戶資料填入申報書內，或至財政部稅務入口網填寫相關資料並檢附存摺影本申辦，利用「長期」約定轉帳退稅作業辦理退稅，申辦一次即一勞永逸。
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