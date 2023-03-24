該所指出，為免除兌領退稅支票的麻煩手續及舟車勞頓，營利事業及機關團體可於結算申報時，將退稅帳戶資料填入申報書內，或至財政部稅務入口網填寫相關資料並檢附存摺影本申辦，利用「長期」約定轉帳退稅作業辦理退稅，申辦一次即一勞永逸。