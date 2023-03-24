高雄25歲楊姓男子與24歲的陳姓男子22日晚間大搖大擺的邊騎車邊抽K菸，鳳山分局員警恰巧聞到濃濃的K味，沒想到2人看到員警回頭後，竟然騎車狂竄，員警上前詢問為何逃跑時，2人竟然大言不慚的說出「我知道你們有聞到，所以我也要尊重一下，跑一下啊！」荒謬的言論讓員警相當傻眼，但2人也知道大難臨頭，連忙求饒。警方依毒品危害防制條例送辦。

楊男與陳男22日在大馬路上邊騎車邊抽K菸，巡邏員警經過聞到後，馬上掉頭要攔查2人，沒想到2人竟加速逃逸，躲到路邊一處騎樓裝沒事，員警上前詢問K菸在哪時，2人都表示只有抽一口，且K菸已經丟掉了，求員警放過他們。

不過員警不吃求饒這一套，向2人表示「有吃就要處理」，讓2人連忙加重求饒的悲情度，表示「老大！麥安內啦！拜託啦」、「稍微放一下啦」，讓員警相當無奈，回覆「是要怎麼放過啦？都聞到了」，沒想到此時2人居然說出荒謬言論，向員警說「我知道你們有聞到，所以我也要尊重一下，跑一下啊！」員警一聽此話，當場傻眼。最後2人依舊被員警帶回派出所，並依照毒品危害防制條例送辦。

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