北漂租屋開銷大，不少人會在網上找室友分攤，一名女網友表示，她向房東租了獨棟的空屋，目前住在三樓，二樓的兩間房都想租出去，其中一間已經被一個工程師租走了，另一間雅房誠徵友善的室友。並表示由於她的職業較特別，是一個SM女王，平常在家工作，客人偶爾會經過公共區域，但完全不會影響到二樓，唯一的要求大概就是她有客人的時候，室友可以避免上三樓洗衣服，引起網友討論。

一名女網友近日在臉書社團《台北租房合租生活公寓租屋社團》上分享，她要出租一間大雅房，房間裡面已經有基本的家具，也有冷氣、空氣清淨機和水冷扇。房子的地點在格致中學附近，從三和國中捷運站步行6分鐘左右會到，每月租金8500元。

女網友表示，房子有3個房間，除了這次出租的雅房，另外2間房都有人住，一個是她本人，另一個是一位工程師男室友。由於原PO本身的職業是「SM女王」的緣故，希望能找到一個能馬上入住、尺度較大，且不愛計較的室友，男女不拘。此外，她平常都在家中，因此她願意負擔5成的電費，另外的5成就是剩下的2個室友平分。

女網友指出，她的客人會到家裡面來，但除了經過公共空間外，其餘時間完全不會影響到二樓，但希望有客人來的時候，室友們可以不要到三樓洗衣服。

女網友也補充說，房子原本是空屋，所有家具都是她砸錢添購的，因此希望室友好好愛惜，如果壞掉了要負責修繕，希望能找到好相處的室友，那種愛計較、囉嗦或是喝酒會發酒瘋的室友先不要來。另外，因為她有養貓咪的緣故，因此必須要能接受貓。

貼文引起網友討論，「夢想房子」、「想二度北漂了」、「還再找房子的還在猶豫什麼？」而原PO也留言霸氣補充說，她以「誠信原則」如實交代工作，房間有瑕疵也都如實告知，要徵的很簡單就是「正常」可相處的室友，異樣眼光其實她不在乎。