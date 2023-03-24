今天富里鄉就職典禮結束確定要補選，地方鄉親到場拉起布條高喊「江東成留下來、富里需要江東成」。（王志偉攝）

花蓮富里鄉長當選人張容榕今天仍未現身，現場備妥鄉長位置「等嘸人」。（王志偉攝）

花蓮縣富里鄉公所今天為鄉長當選人張容榕辦理第2次宣示就職典禮，張榕容仍未現身，經現場唱名三次，視同缺額，即日起3個月內完成補選。地方人士醞釀推舉代理鄉長江東成出線參選，江東成首度回應，會審慎考慮、全力以赴。

富里鄉長當選人張容榕去年12月25日未宣誓就職，今天辦理第2次宣誓就職典禮，民政處長明良臻到場監交，經唱名3次，張仍未出席，依宣示條例第8條，不宣誓之效果，視同缺額，明良臻表示，依地方制度法第82條，函請選委會3個月內完成鄉長補選。

張容榕去年登記參選鄉長後約1個月，她以家人反彈為由，透過臉書宣布退選，隨後將戶籍遷出，且在競選期間未出面，由支持者自發性宣傳，結果她以413票差距擊敗尋求富里鄉長連任的陳榮聰。

在鄉長空缺期間，縣政府指派剛卸下代理玉里鎮長職務江東成代理富里鄉長。今天就職典禮上，鄉代會主席葉家鴻、地方鄉親、頭目拉起布條要「江東成留下來，富里鄉需要江東城」，讓江東成很感動。

江東成說，其實富里鄉就像一隻沈睡的熊、獅子，喚醒他，地方就可動起來，地方人士與團體一定要團結合作，為富里鄉進步打拚。談到個人意願，他說，代理期間就是想怎讓地方能更進步，鄉政工作不能懈怠，至於個人規劃，一切順其自然，首次鬆口，鄉親若有需要，「我會審慎靠慮、我會全力以赴」。

張容榕後援會前會長場姜守危表示，江東成把自己擺在鄉長的位置上，代理期間，地方安定祥和，他都已經做到，感受到他造福鄉民，希望他能夠待下來，繼續帶領富里前進。

富里鄉農會總幹事感謝張容榕返鄉參選，但遺憾她未能就任，站在農會立場，願意支持年輕人返鄉為這塊土地努力，也希望有人願意把戶口遷來，都是我們在地富里人。因江東成已將戶籍遷到富里，張素華此言似乎意有所指。

富里鄉人口約9700人，政治派系公所與農會系統衝突，農會系統這次支持政治素人張容榕返鄉參選，卻戲劇性當選而未出任。另外，前鄉長陳榮聰是否投入補選，還在思考。

代理鄉長江東成是鳳林鎮客家籍子弟，警察大學畢業，從基層員警開始就在花蓮縣服務，退休後曾出任縣府地政處長、民政處長職務，再轉任立委傅崐萁服務處執行長，之後因玉里鄉長涉貪，江東成被縣府派代理鄉長，而後又出任富里鄉代理鄉長，被譽為「鄉長救火隊」，兩鄉鎮代理期間，深獲地方肯定。