中國國民黨桃園議員舒翠玲（左起）、凌濤24日出席「鄭文燦請客張善政買單 鄭文燦！把2億1千萬還回來」記者會，質疑行政院副院長鄭文燦之前擔任桃園市長期間財政紀律不彰、長期挪用公益彩券盈餘基金用來個人綁樁達2.1億，呼籲鄭文燦應該對全桃園人道歉，更應該把2億1千萬還回來。（羅永銘攝）

國民黨今召開記者會，桃園市議員凌濤、舒翠玲質疑鄭文燦財政紀律不彰、長期挪用公益彩券盈餘基金用來個人綁樁達2.1億，已被監察院糾正要求歸墊，等於過去鄭文燦花的錢，現在張善政要買單，呼籲鄭文燦不僅應該對全桃園人道歉，更應該把2.1億還回來。

舒翠玲指出，公益彩券基金目的是為照顧弱勢族群、執行社會福利，但鄭文燦任桃園市長期間，卻長期挪用基金中須專款專用的預算。鄭文燦雖於104年成立基金管理會，該基金管理會主委與副主委分別由桃園市府副市長跟社會局局長兼任，而審計報告中明確指出「如同橡皮圖章」，一年只開兩次會議，監督跟審核過程沒有提供詳細計畫報告內容。

舒翠玲表示，從107年起審計報告連續四年都指出桃園市的公益彩券盈餘基金被鄭文燦濫用，不符合基金相關規定，副市長跟社會局長在基金管理會開會時卻隻字不提，可知他們非常清楚作法錯誤，卻刻意隱瞞；而根據規定，使用公益彩券基金超過2萬元便需要鄭文燦決行，而經費動支9成超過2萬元以上，可知幾乎都是鄭文燦決定。

舒翠玲怒批，鄭文燦如同散財童子，要5毛給2塊，拿最應該用在弱勢族群的經費大做人情，綁樁攏絡，監察院糾正文共列出2億1千萬完全不符合公益彩券盈餘分配基金使用規範，監察院要求桃園市政府必須歸墊，雖然調查報告111年12月14日才出爐，但其實審計部年年糾正，鄭文燦連年不甩。

凌濤指出，迄今鄭文燦都沒有對這件案子來回應，「是不是心虛？」，鄭文燦曾說「買彩券做公益，踴躍支持社福團體」，還說要用在挹注地方政府的社福支出，結果公益彩券基金的這2.1億竟然都用在請客吃飯上面。

凌濤強調，桃園市審計處從2018年起連三年提醒補助計畫內容與基金內容未盡相符，基金管理會審查卻視若無睹繼續進行，是不是鄭文燦把公益彩券盈餘當成自己小金庫？是不是用來綁樁遂行政治利益？他呼籲監察院應立刻調查糾舉現任行政院副院長鄭文燦，讓公務員懲戒委員會進行裁處。