全國原住民族運動會在北市登場，新北市長侯友宜今授旗代表隊，他更宣布，個人第一名獎金從6萬元調高至8萬，團體第1名每人從6000元提升到2萬元，希望代表隊於各項賽事皆能奪得佳績，超越顛峰。

全國原住民族運動會24日至27日在台北市熱鬧舉行，本屆增加了女子棒球、五人制足球及競舟賽事，共17項項目新北市都有選手參加，總計有825位選手及隊職員投入。

今日授旗儀式由莊敬高職學生帶來的「泰雅風情」表演打頭陣，侯友宜將市旗授予林慶勝總教練，預祝旗開得勝，鼓勵所有選手於比賽全力以赴，發揮運動家精神，以勝利為目標，不到最後一刻絕不放棄，爭取最高榮譽，凱旋而歸。

新北市原民局表示，本次賽會新北市陸續傳出捷報，柔道公開女子組的好手孫佩妤，23日衛冕全原運柔道（第七量級）女子組的金牌，達成七連霸。

截至今日上午九時，依據大會官網統計，新北市共計獲得7金9銀12銅。後續賽事也有許多奪牌實力堅強的選手，像是田徑項目的曾廷瑋，於上屆賽事分別於1500公尺及5000公尺獲得金牌，傳統路跑項目更是已蟬聯兩屆個人賽事金牌，本屆尋求連霸，期待再創佳績。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，全國原住民族運動會為原住民族兩年一次的運動盛事，有別於其他賽事，全原運有許多具原民特色的競賽種類，如傳統樂舞、鋸木等，誠摯邀請市民朋友前往觀賽，一同為選手們吶喊加油，也期盼本市原住民運動好手們在本屆賽事大放異彩，為新北爭光。