學校將其特殊地標納入建構教材，設計出多款遊戲關卡，更因此榮獲2022年幼教之光優等獎。（新北市教育局提供）

學校將其特殊地標納入建構教材，設計出多款遊戲關卡，更因此榮獲2022年幼教之光優等獎。（新北市教育局提供）

位於新北中和區的景新國小坐落於巷弄的坡地上，校門口蜿蜒的「八角梯」儼然成為孩子們熟悉的一部分，除了是上下學必經之路，平時師生也會在此進行爬梯運動、閱讀、寫生等課程，於是學校將其特殊地標納入建構教材，設計出多款遊戲關卡，更因此榮獲2022年幼教之光優等獎。

景新國小附設幼兒園主任李靜怡表示，我們善用孩子對事物的好奇心開展出四大主題課程，分別是「八角梯前世今生」，師生走踏校史室，訪問景新校友及家人，聆聽八角梯的故事；孩子化身為「八角梯推廣大使」，設計創新大富翁遊戲，廣邀同學及師長同玩，創造校園美好回憶。

「八角梯探險隊」則是結合生活體驗，運用校園環境延伸成教室的一部份，讓校園成為教學的主要脈絡；「課程展望」的部分嘗試打破框架，以幼兒的視角欣賞在地文化，讓孩子從例行性活動出發，提高學習興趣。

教育局表示，將「景新八角梯」轉化為學習媒介，這說明課程不只是短暫的學習片段，而是學校與社區深刻的情感連結，景新國小附幼正是創造了幼兒園在地化課程典範。

教育局長張明文表示，新北市辦理幼教之光甄選是為鼓勵幼兒園創造創新的經營模式，分享園務運作策略，運用社區資源，發揮在地化文化特色。