媒體民調台灣目前最有知名度及影響力的政治人物前10名排行榜，高雄市長陳其邁排行第三，陳其邁上午受訪時被媒體詢問對此看法，他強調，媒體聲量或調查僅供參考，專心市政才是市民的期待。
距離2024年總統大選不到一年時間，民眾看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖？《ETtoday民調雲》於2023年3月14日至3月16日進行網路問卷調查，昨天公布結果。
調查結果顯示，副總統賴清德、新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度並列第一，有七成二的民眾認為賴清德、侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖（賴清德71.9％、侯友宜71.8％，兩人差距僅0.1個百分點，無統計差異，故皆視為第一名）；高雄市長陳其邁排名第三；台中市長盧秀燕排名第四；台灣民眾黨黨主席柯文哲排名第五。第六到第十名的排名依序為台北市長蔣萬安、鴻海創辦人郭台銘、行政院副院長鄭文燦、行政院院長陳建仁與總統府秘書長林佳龍。
陳其邁今天上午出席高雄市產業總工會第八屆第三次會員大會時，媒體詢問他民調排行第三的看法，陳其邁說，市長的工作就是要把市政做好，認真努力做，媒體的所謂聲量或調查就當參考，但是市府團隊會不斷的努力，因為畢竟高雄正面臨了一個轉型關鍵期，市民期待市長就是認真做事情，一些政治的紛擾，盡量能夠淡化，專心市政，這是市民的期待，他也會謹記，謙虛傾聽民意，全力努力工作。
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