媒體民調台灣目前最有知名度及影響力的政治人物前10名排行榜，高雄市長陳其邁排行第三，陳其邁上午受訪時被媒體詢問對此看法，他強調，媒體聲量或調查僅供參考，專心市政才是市民的期待。

距離2024年總統大選不到一年時間，民眾看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖？《ETtoday民調雲》於2023年3月14日至3月16日進行網路問卷調查，昨天公布結果。

高雄市長陳其邁今天上午出席高雄市產業總工會第八屆第三次會員大會，與全體會員代表合照。（林雅惠攝）

調查結果顯示，副總統賴清德、新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度並列第一，有七成二的民眾認為賴清德、侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖（賴清德71.9％、侯友宜71.8％，兩人差距僅0.1個百分點，無統計差異，故皆視為第一名）；高雄市長陳其邁排名第三；台中市長盧秀燕排名第四；台灣民眾黨黨主席柯文哲排名第五。第六到第十名的排名依序為台北市長蔣萬安、鴻海創辦人郭台銘、行政院副院長鄭文燦、行政院院長陳建仁與總統府秘書長林佳龍。

陳其邁今天上午出席高雄市產業總工會第八屆第三次會員大會時，媒體詢問他民調排行第三的看法，陳其邁說，市長的工作就是要把市政做好，認真努力做，媒體的所謂聲量或調查就當參考，但是市府團隊會不斷的努力，因為畢竟高雄正面臨了一個轉型關鍵期，市民期待市長就是認真做事情，一些政治的紛擾，盡量能夠淡化，專心市政，這是市民的期待，他也會謹記，謙虛傾聽民意，全力努力工作。