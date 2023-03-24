台中市大雅區老舊水管規畫汰換，預計有3000戶受惠，立委楊瓊瓔聽取簡報。（陳淑娥攝）

台中市大雅區民生路1段、學府路、中清東路、雅環路2段、雅環路1段、雅潭路及大榮街等及周邊巷弄一帶的自來水管線已屆齡，在立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢爭取下，台水公司將斥資6500萬元辦理管線汰舊換新工程，大幅提升用水品質及穩定供水，將嘉惠大雅里、上雅里、二和里及四德里等4個里約3000用戶。

立委楊瓊瓔關心台中市自來水老舊管線問題，日前爭取大雅區鬧區增列於112年度老舊管線汰換工程，台水公司第四區管理處目前正辦理工程相關設計，預計將編列6500萬元，汰換長達7600公尺老舊管線。楊瓊瓔今與市議員吳呈賢及大雅區長李修齊、大雅里長李玲珍、二和里長陳明村和四德里長呂啟勳等前往現場聽取簡報。

台水四區處副處長張裕浩表示，本次汰換工程將原有管材汰換為材質更佳、耐用年限可達40年的高品質延性鑄鐵管(DIP)，總計埋設300公釐1700公尺、200公釐1600公尺、100公釐4300公尺，總長度達到7600公尺，涉及用水戶數達3000戶，總工程天數達260個工作天，順利的話可望於9月底決標。

大雅里長李玲珍、二和里長陳明村和四德里長呂啟勳說，大雅這十多年來發展快速，移入人口不停攀升，導致舊水管不堪負荷，屢發生爆管停水的問題，讓居民頻生困擾，很開心終於要汰換自來水管。

市議員吳呈賢指出，此次汰管範圍主要為大雅區民生路一段、學府路、中清東路、雅環路二段、雅環路一段、雅潭路及大榮街等及周邊巷弄一帶，包括大雅里、上雅里、二和里及四德里等4個里，將要求自來水公司、施工廠商與市府做好相關配套措施，維護用路人安全，以及減少對店家營業衝擊。

楊瓊瓔表示，自來水管線老舊，除因滲漏直接導致珍貴的水資源浪費外，因洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，造成日常生活不便，嚴重的破管更會因為修復工程而停水，讓民眾不時遭遇缺水困擾，許多30年以上的老舊管線，且多位於主幹道上，期能持續辦理汰換更新，希望降低漏水，保障送水安全的工作要一次比一次更好、更快。