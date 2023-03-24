台北市議員徐巧芯於今日上午11時許手捧100萬現金且帶著近10位助理，大陣仗前往北市黨部完成提名登記。（張鎧乙攝）

今為國民黨台北市立委第一階段（第3、7、8選區）提名登記最後一日，其中第8選區（文山、中正）目前將由議員徐弘庭對戰現任立委賴士葆；而議員徐巧芯也於今日11時前往黨部完成第7選區（信義、南松山）登記，正式與現任立委費鴻泰對決。徐表示，現在政府缺蛋缺水缺電，人民心中有一把火，「但很多的民意代表心裡還有那把火嗎？」並表示2024國民黨若勝選，會面臨內閣缺人，所以「我在國會，費鴻泰在內閣是最佳組合跟拍檔，是世代交替最好解答。」

徐巧芯上午11時許手捧100萬現金且帶著近10位助理，大陣仗前往北市黨部完成提名登記，徐巧芯先感性致詞表示，她一開始只是早餐店的女兒，從小住在信義、南松山地區， 一路上靠著貴人跌跌撞撞走到今天，得到這麼多人的喜愛，這是他不曾想過的事，在初選開始前想要深深跟支持她的朋友們說聲感謝。

徐接著說，現在政府缺蛋、缺水、缺電，每年都在排隊，網軍側翼、腐敗跟黑金一大堆，人民心中有一把火，「我想問的是現在很多的民意代表心裡也有那把火嗎？」疑似在暗示即將對決的費鴻泰已無熱情，不過徐巧芯事後被問及此事，僅表示，「這個要問他，但是我知道我自己有。」

徐說，謝謝費鴻泰這些年在地方的貢獻，現在是他能更上一層樓的時間，世代交替的目的不是為了拉下誰，而是把資深的人推到新的境界跟舞台，2024勝選後，大家會發現國防部長要是誰，財政部長要是誰，金管會要是誰呢？再次出現人才空缺，「我若能從議員變成立委，100％會第一個力挺費鴻泰進入內閣升級為大家服務，」所以徐巧芯在國會，費鴻泰在內閣是最佳組合跟拍檔，會是世代傳承最好典範，也是世代交替最好解答。

至於這樣公開對戰黨內前輩會不會造成藍營分裂，徐表示，「不會」，如果她能夠通過初選，第一件事一定站出來，支持費鴻泰進到不分區，以及前進內閣。國民黨已經8年沒有執政，一定是從這些資深的立法委員裡面去挑人，如果說費鴻泰是區域立委，進到內閣後又要補選，太過勞民傷財。

稍早徐弘庭有提到，若初選採37制（3成黨員投票、7成民調），對年輕世代相當不利，徐巧芯也表示，當然做民調是最簡單直接的方式，所以她會支持用全民調的方式。至於如何協調到時候再慢慢討論「我們都是在政黨體制裡面的一環，我們就是尊重黨部的規則。」