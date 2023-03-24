大陸國防部就美艦擅闖中國西沙海域發表談話。（大陸國防部）

大陸「國防部發布」微信公眾號24日消息，3月24日，美軍「米利厄斯」號飛彈驅逐艦未經中國政府批准，再次非法闖入中國西沙「領海」，破壞南海地區和平穩定，中國人民解放軍南部戰區依法進行跟蹤監視，並予以警告驅離。美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。

新聞發言人譚克非稱，中方嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，堅決維護南海地區和平穩定。

3月23日，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，美米利厄斯號飛彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙「領海」，破壞南海地區和平穩定，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離。戰區部隊將時刻保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。