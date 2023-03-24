大鹿林道24.5K附近23日發生森林火災並延燒至周圍林地，目前火勢已控制住。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

大鹿林道24.5K附近23日發生森林火災並延燒至周圍林地，濃煙瀰漫影響道路通行，24日林道沿線火勢已獲控制，可通行至觀霧國家森林遊樂區，但因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，恐影響行車安全，且因火情造成園區觀霧遊客中心停電及缺水，如非必要，建議民眾暫時不要前往。

疑似因多日無雨、天乾物燥，導致大鹿林道24.5K處起火，火勢一度蔓延2公頃大，新竹縣消防局除地面灌救，也申請空勤總隊灑水支援，並在大鹿林道22K處，先阻絕火勢往下延燒到道路左側，目前火勢已控制住。

觀霧國家森林遊樂區在臉書發公告指出，火勢獲控制後，可通行至觀霧國家森林遊樂區，同時大鹿林道會有救火人員及消防車輛到場救援，民眾行車途經該路段，請遵循現場管制人員指揮引導。但因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，恐影響行車安全。

另因火情造成園區觀霧遊客中心停電及缺水，手機訊號也不穩定，觀霧國家森林遊樂區也建議民眾如非必要，暫時不要前往，遊客中心廁所也暫不開放。