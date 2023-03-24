林內鄉濁水溪與清水溪交匯點的觸口，1棵芒果樹掛滿休息中的紫斑蝶。（周麗蘭攝）

林內鄉公所將於26日舉行紫斑蝶季活動，活動地點在台三線旁的「紙蝶生態地景園區」舉辦農產市集、氣墊樂園、紫斑蝶DIY活動。（周麗蘭攝）

紫斑蝶遷徙季節到了，紫斑蝶從南部往北遷徙的中繼站林內鄉，今年蝴蝶來得較遲，前天開始有先遣部隊抵達，一棵芒果樹掛滿休息中的紫斑蝶，民眾若要欣賞大量斑蝶遷徙的生態奇景，下周一起有機會目睹。

林內鄉公所將於26日舉行紫斑蝶季活動，今年活動地點改在台三線旁的「紙蝶生態地景園區」舉辦農產市集、氣墊樂園、紫斑蝶DIY活動，只要捐5張發票就能體驗蝴蝶手機架鑰匙圈雷雕、馬克杯熱轉印。

台灣紫斑蝶生態協會副理事長陳瑞祥表示，今年紫斑蝶遷徙來得比往年晚2星期，高雄茂林大前天才開始大遷徙，昨（24日）每分鐘有44隻，一整天累積3800多隻，林內觸口一棵開花的芒果樹掛滿紫斑蝶，預計下周一會有大量紫斑蝶來到林內。

陳瑞祥說，乾旱年的蝶量會比較少，前年大乾旱，蝶量減少到9萬隻，但去年恢復到28萬隻，有雨水的話似乎遷移條件比較好。

紫斑蝶在林內鄉飛越國道3號及濁水溪，往彰化遷徙，國道高速公路局今年仍祭出每分鐘達到250隻遷徙量就封閉國3林內段外側車道的讓道方案，避免牠們飛越時被路殺，用路人行駛中、內線車道，維持正常車速即可。

陳瑞祥表示，以去年為例，在林內鄉觀測到28萬多隻紫斑蝶遷徙，如果沒有架設護欄、封閉外側車道的話，致死量可能會有9000多隻，但去年只有700多隻被路殺，去年就救了8000、9000隻紫斑蝶，數據很明顯。