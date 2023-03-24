賈永婕近來到高雄參加韓團BLACKPINK演唱會，卻因為太嗨站起來擋住後方觀眾視線慘遭公審，沒想到一波未平一波又起，疫情時成立的「社團法人台灣美少女慈善協會」，竟淪為詐團集團洗錢帳戶，雖然檢方認定罪嫌不足不予起訴，但無辜捲入洗錢案的賈永婕仍難掩怒火砲轟：「用人頭假帳號，帶風向，進行網路霸凌的種種」。

賈永婕無端捲入洗錢案，檢方經調查後以罪嫌不足不起訴處分，雖然證實自己清白，仍難掩怒火還原事件始末，她表示有兩個小女生在IG上買名牌包，賣得比市價便宜，但對方強調不是詐騙，便付了訂金500元，沒想到匯款後才得知被騙，讓兩人氣到報警，警方經過調查發現竟是「社團法人台灣美少女慈善協會」的帳號，賈永婕得知募款帳號被詐騙集團盜用後，隨即報警處理。

賈永婕痛批類似詐騙案件每天都在發生，如今連慈善團體的帳號都被盜用，不僅民眾受害，慈善團體也是不堪其擾，想藉由此事呼籲所有人：「詐騙無所不在！看到網路上充斥的各種不實的訊息，懷疑還不夠，一定要再確認！也期盼大家正視網路詐騙的確嚴重性」，更罕見動怒斥責詐騙集團：「譴責！盜用公眾人物肖像的詐騙」、「譴責！盜用慈善團體帳號的詐騙」、「譴責！用人頭假帳號，帶風向，進行網路霸凌的種種」。