中山國中學生在美術課用平板AR掃描學習牆，認識各國文化。（張芷瑜攝）

中山國中學生在學校穿堂利用數位書牆分享國際交流心得。（張芷瑜攝）

校園各角落都能學，北市24日於中山國中舉辦「新世代學習空間觀摩會」，分享學校運用酷課雲分組討論、善用數位書牆報告等多元學習模式，激起學生自主學習興趣，教育局長湯志民表示，推動新世代學習空間，可跳脫傳統學習方式，今年預計投入3000萬元經費，輔導15校改造空間。

教育局長湯志民表示，課綱上希望讓學生自發主動學習，而不是排排坐聽講，不只讓學校善用酷課雲，啟發學生興趣，也要提供空間跟時間，讓學生多元學習，這也是新世代學習空間的用意，今年預計投入3000萬元經費，輔導15校改造專科教室，成為以學生學習為中心的空間。

教育局說明，新世代學習空間不只是老師教學生，可以配合老師教學需求做變化，提供高科技設備和可移動家具，跳脫傳統上課固定在教室的模式，讓學生能四處移動到不同學習環境，活潑方式讓學生上課更有趣。

中山國中以校國際教育走廊、智慧書牆結合教學，運用廊道、校園角落、特色教室及ICT設備，讓校園生活場域成為多元學習空間。中山國中校長吳明峰說明，學校希望培養孩子全能發展，不只有靈活學習空間，還有體能設備、美學角落等，讓他們自主活動，可以在淺移默化中學習。

教育局也說，中山國中改變以往教師教學，轉以學生為中心的學習模式，運用酷課雲影片為學生搭建學習鷹架，藉由分組討論深入議題，也讓學生在美術課用平板AR掃描學習牆，認識各國文化，並善用穿堂的數位書牆，呈現學生文化交流的成果，引導學生自然探索。

謝同學表示，美術課設計畢業服裝，老師讓他們用平板來找靈感，能知道很多平常不知道的東西，自己動手查跟平時上課不同，感覺蠻新鮮的，吳同學也分享，比較容易有靈感，可以探索到國際化的東西，也會比坐在教室吸引人，很有獨特感。