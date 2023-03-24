李宰旭向在機場守候的粉絲揮手打招呼。（范光揚攝）

24歲韓國男神李宰旭近日展開出道4年來的首次亞洲巡迴粉絲見面會，台北站將於26日在DSpace元動空間（原ATT SHOW BOX）登場，暌違3年半再度訪台，他今（24日）中午11點飛抵桃園機場第一航廈，穿上黑色T恤搭配牛仔褲帥氣抵台，聽到現場守候的粉絲熱情呼喚，他也親切揮手打招呼，或許是因為擔心停留下來幫粉絲簽名，會影響到其他旅客，他也雙手合十、點頭不斷向大家致歉，上車前還不忘再回頭與粉絲道別。

李宰旭2018年因演出《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，後來又接演《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》等夯劇成功嶄露頭角，去年更是憑藉《還魂》大暴紅，自然成熟的演技，加上帶點壞男孩的臉蛋和187公分的高大模特身材吸引住，讓他快速晉升成新生代人氣男神地位。2019年訪台時，一直對於台灣粉絲的熱情念念不忘，也和粉絲約定：「一定會再來台灣！」他也遵守諾言，來台舉辦粉絲見面會。

除了對台粉熱情印象深刻，金牛座的李宰旭也相當愛吃美食，對於當時粉絲準備給他的小籠包，讓他至今仍念念不忘，也因此這次特別向主辦單位預約「想吃小籠包」，他笑說：「希望餐餐都能吃到！」也想要藉著這趟台北行能到夜市、台北101甚至陽明山等多個知名景點走走逛逛。