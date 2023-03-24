新竹市政府表示，4月1日起增設平日夜間及假日白天臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市婦女館為新竹市東區定點臨時托育據點，但目前只提供平日白天服務，不少家長希望能開放更多時段。新竹市政府表示，4月1日起增設平日夜間及假日白天臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用。

育齡階段是家長最辛苦的時候，面臨工作壓力與幼兒照顧問題，常覺得分身乏術，尤其學齡前的孩子需要高度關照階段，若有事需臨時送托，往往一時之間也找不到合適的人可以照顧。目前新竹市東區定點臨時托育據點僅提供白天服務，家長希望能增加更多時段供選擇。

市府指出，為了讓家長有喘息的時間，以儲備活力繼續照顧家中小寶貝，自4月1日起位於婦女館的東區定點臨托，增加周二至周五平日夜間至晚上8點，以及新增例假日服務時間至下午5點，有需求的家長可以預約使用，讓市府做爸媽的神隊友。

此外，為照顧弱勢族群，市府社會處也針對竹市列冊低收入戶或中低收入戶之父母或監護人，或因懷孕、生育而遭遇困境之少年，提供定點臨托每小時補助100元，每年最高補助240小時，歡迎有符合資格且有需求的民眾可申請使用，以減輕家中經濟負擔及托育負荷。

社會處也說明，平日夜間及假日臨托服務4月1日起開始辦理，地點位於新竹市衛生社福大樓8樓（婦女館內），地址是中央路241號8樓，時段分別是周二至周五下午5時至晚間8時，以及周六、日上午9時至下午5時，每小時收費200元。

臨托服務每次至少2小時，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，可在托育日前3個工作日透過電話03-5253282，向承辦單位社團法人新竹市嬰幼兒保育學會預約。