中和明師中醫診所院長劉恩劭說明刮痧功效廣泛。（劉恩劭提供）

一般觀念裡，刮痧被認為只適用在春夏季節中暑得痧時才施治，中和明師中醫診所院長劉恩劭指出，這樣的認知狹隘了「刮痧放血療法」的功效，根據中醫經典理論和他多年臨床經驗，「刮痧刺絡療法」的適應症包括了睡眠品質不佳、頭暈頭痛、圓形禿、皮膚疾患等，配合內服藥方，都能有良好的治效。

劉恩劭表示，肩頸僵硬，後頸循環不良導致睡眠品質不佳，因壓力或外感引起的頭暈頭痛，施以「刮痧放血療法」一般立竿見影功效的機率有9成以上。「圓形禿」俗稱鬼剃頭，患者多因壓力過大導致免疫或自律神經失調，睡眠品質8成以上不佳，施以3到5次「刺絡放血療法」後再投以「疏肝清熱滋陰養血」等方劑，外擦生髮水，一般收功甚效。

此外，「皮膚疾患」除氣血虛證外，其它無論何種類型的皮膚疾患，施治3到6次「刮痧放血療法」，再投以清熱滋陰，養血袪風方藥，短期即可收良好治效。「扭挫傷造成之局部血腫」常見的運動傷害，約在3至5日會是局部腫脹最甚的時期，通常在第5日施以局部「刺絡放血療法」，可讓患者當下腫消痛減，縮短治療時間，減少日後沾黏及筋膜結腫的後遺症。

劉恩劭提醒，體虛，空腹，生理期患者應暫時避免施用「刺絡放血療法」，醫者施行此法時，應嚴格要求「無菌操作觀念」慎防感染。