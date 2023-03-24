新冠疫情逐漸平息之際，美國疾病管制暨預防中心（CDC）警告，一種具有多重抗藥性、可能致命的「耳念珠菌」正在迅速傳播，目前累計2377人感染，恐造成全球威脅。我國疾病管制署表示，耳念珠菌主要發生在3大類病患，死亡率可高達3到6成；國內自2018年以來累計3例，皆未發現多重抗藥性。

美國CDC日前在醫學年鑑（Annals of Medicine）發表研究指出，一種具高傳染性的真菌「耳念珠菌」（Candida auris），因為具多重抗藥性，正在美國以驚人速度傳播中，高達3分之1感染者在90天內過世，並警告「恐對全球造成威脅」。

疾管署副署長羅一鈞說明，耳念珠菌在2009年於日本首次被發現，近年來已於歐洲、亞洲、美洲、非洲多國迅速傳播並造成感染；病人從早產兒到老年人都有，但主要是免疫力較差者，目前瞭解主要發生在加護病房、使用呼吸器、洗腎等重症病患，死亡率高、可達3至6成。

羅一鈞表示，目前我國未將耳念珠菌列為法定傳染病，因此不需通報；國內自2018年發現首例，目前已知累計3例，皆未發現具有特殊抗藥性。一般以抗黴菌藥物治療耳念珠菌，輕症可使用口服藥，如效果不彰則使用注射方式，但如果耳念珠菌具有多重抗藥性，將嚴重限制治療選擇

國內首例耳念珠菌病例為南部50多歲男性，2018年4月因皮膚感染引發蜂窩性組織炎，在門診採檢培養出耳念珠菌，無特殊抗藥性，在門診治療追蹤，屬於輕症。2022年2月亦發現一名南部40多歲男性個案，有外耳道膽脂瘤病史，曾因復發多次手術，因耳漏、耳鳴、聽損、頭暈1個月，就醫培養檢出耳念珠菌，無特殊抗藥性，在門診治療追蹤，屬於輕症。

另一例為南部60多歲男性越南台商，有糖尿病、中風病史，2021年5月因意識混亂，診斷敗血性腦病變，收治當地醫院，7月轉診回到台灣，有洗腎及中央靜脈導管等管路，住院3周後因發燒血壓偏低，血液培養檢出耳念珠菌，無特殊抗藥性，使用注射型抗黴菌藥物後轉陰性，病況改善轉出加護病房。

羅一鈞說明，耳念珠菌可於環境表面存活數周，可經由接觸帶菌病人及汙染的環境表面或設備傳播，如果是皮膚有傷口或黏膜破損，尤其洗腎、身上有靜脈管路的患者，都屬於高風險族群，疾管署將持續和醫院合作監測。