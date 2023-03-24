澎湃新聞24日報導，香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處（香港駐滬辦）稱，從4月1日起，旅客可從北京、上海、杭州等大陸多座城市乘高鐵直達香港；從3月26日起，上海虹橋國際機場將重啟來往香港的航線。

「終於等到這一刻，我們期待已久！這些舉措不僅便於旅客來往香港，也有助於各地招商團隊發揮香港這個平台的優勢，進一步發展和推廣業務。」香港駐滬辦主任蔡亮表示。

當日，香港駐滬辦在上海舉辦「你好，香港！」華東地區推廣香港酒會，展現香港的新魅力、新發展和新機遇。約600名來自上海市、江蘇省、浙江省、安徽省和山東省相關政府部門、機構、商會、企業和港人團體代表出席。

香港特區行政長官李家超在酒會以視訊致辭時表示，香港經歷了三年疫情的影響，現在已經走向全面復常。在大陸中央政府大力支持下，香港與大陸已經全面通關，和世界各地也重新接軌。香港與華東地區一直人緣相親，經濟相融，歡迎大家到香港，擁抱這個亞洲國際都會的無限機遇並大展鴻圖。

「這次推廣活動是大陸與香港在經歷三年疫情後，恢復全面通關以來，特區政府在華東地區舉辦的最大型的活動。」蔡亮在酒會致辭時表示，香港正採取各種措施加快復常的步伐，期待更多省市組織代表團前往香港，看看香港最新變化之餘，也進一步促進華東地區與香港在經貿、旅遊等不同領域的互利共贏和共同發展。

上海市人民政府副祕書長顧洪輝致辭時表示，香港背靠祖國、聯通世界，在全球經濟格局中具有獨特地位和優勢。在中央的支持和「一國兩制」的堅實保障下，一定大有可為。上海非常願意與江蘇、浙江、安徽、山東等省市一起，積極推進與香港的全方位合作交流。

當日，香港駐滬辦與投資推廣署合辦了「香港：把握創科機遇•共用繁榮發展」企業與人才交流會，加強和深化華東地區和香港在創科產業的交流，約270位來自華東地區的政府部門和科創企業代表出席。

澎湃新聞報導，香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉介紹，香港未來發展的重點之一是推進「新型工業化」，以發展實體經濟為主軸，建設新興產業，依託科技轉化，強化實體經濟，拉動經濟高速發展，創造大量優質的創業和就業機會，特別是給年輕人。

在引進科創企業方面，香港有四大衡量指標，包括企業對香港經濟發展總體的拉動作用，為香港人才貢獻多少就業崗位，引進的前沿技術，以及如何利用香港所長服務國家所需。

其中，人工智慧是香港重點關注的科技領域。張曼莉透露，為加強人工智慧、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，香港將會預留30億港元推動相關建設，引進人才及科研團隊等。另外在基礎設施方面，香港還將佈局新的人工智慧數據中心，推動人工智慧、數據科學以及「新型工業化」產業的高速發展。