北市忠孝東路5段一處停車場空地，24日上午7時許，民眾驚見一名男子倒臥在地上當場死亡，警方調查，死者是25歲羅姓男子，曾是嘻哈樂團的主唱，羅男在凌晨1時許獨自走上頂樓，研判是墜樓身亡，但因頂樓沒有監視器，所以無法確認墜落時間。

警方調查，羅男是附近住戶，平時與父母、哥哥住在一起，家人表示，羅男曾擔任過舞者工作，多年前與朋友組成嘻哈樂團，擔任其中1名主唱。羅男曾因涉嫌吸食大麻，甚至還利用網聚、粉絲團販售大麻，最後因為一名16歲少女吸食大麻，才讓整起事件曝光，被依毒品罪嫌送辦。

警方2017年追查少女吸食毒品案，意外發現少女是嘻哈團體粉絲，少女供稱在參加網路聚會，羅男提供大麻給她吸食，甚至還保證不會上癮，所以才吸了幾口。

事後警方發現，羅男還在臉書張貼宣傳「草的力量」，透過通訊軟體聯繫買家，至各大捷運站交易大麻，最後警方逮捕羅男以及另外2名男子，起出大麻2包、電子磅秤、分裝袋以及捲菸器等工具。

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