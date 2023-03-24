GO FUN GUY! SHOW ‘EM YOUR MOVES! pic.twitter.com/T3SJymGByT — LA Clippers (@LAClippers) March 24, 2023

前役遭遇雷霆不僅折損保羅喬治，還以1分飲恨輸球的快艇，24日總算用最棒方式上演甜蜜復仇，靠著里歐納德貢獻32分、6助攻、6籃板及4抄截的全能發揮，韋斯布魯克也拿24分，最後以127比105狠狠修理雷霆，目前39勝35敗仍居西區第5，卻跟38勝34敗的西區第4太陽之間沒有勝差。

憑藉里歐納德首節7投全進的百分之百命中率、包辦15分表現，快艇打完首節，取得36比29領先；不過雷霆次節靠著亞歷山大、傑倫威廉斯兩人火力逐漸追上，更在打完上半場，把比數追成54比54平手，亞歷山大半場19分，傑倫威廉斯11分。

次節得分掛零的里歐納德，來到第三節又摘15分，助快艇打完前3節，再以92比80領先雷霆，打滿第三節的里歐納德，末節繼續先發上場，搭配巴坦、海蘭德等人接連投進三分外線，快艇繼續擴大領先差距，打到最後8分54秒領先到18分。

接下來快艇攻勢仍無停歇跡象，曼恩、巴坦又各投進1顆三分球，快艇變成111比87大幅領先，打到最後5分52秒，韋斯布魯克投進三分球，快艇又擴大領先幅度到25分，雷霆連忙喊出暫停換下主力提前認輸，畢竟他們明天還要留在洛杉磯出戰湖人。