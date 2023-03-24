北市議員徐巧芯24日壓線完成北市立委第7選區（信義、南松山）提名登記，不過昨日因遭退里長LINE群組事件與現任立委費鴻泰隔空開戰，昨有網友在PTT的政黑版發文，「徐巧芯有沒有考慮去台南選？」為題，討論政壇熱議焦點。今天徐巧芯聽聞此事，大笑表示「啊？台南的鄉親大概不會喜歡空降過去的人啦，我覺得這個是天馬行空。」

網友昨天PO文，雖然大家愛說嘴台南死忠很多，徐巧芯跟費鴻泰爭台北藍軍優勢選區，依照徐巧芯的戰力，去台南找個相對好選的，然後用打側翼的力量揭發台南的鳥事，又可以打到民進黨總統候選人賴清德，一舉兩得，徐巧芯不考慮嗎？

其他網友們，紛紛留言說「真得那麼有戰鬥力就應該為國民黨開疆闢土」、「台南對KMT好選就4、6選區」、「可以看一下台南立委有沒有現成的群組，直接加就好」。

對此徐巧芯今天完成提名登記後，受訪表示聽到此問題先是疑惑，隨後笑稱「台南的鄉親大概不會喜歡空降過去的人啦，我覺得這個是天馬行空。」並闡述自己從小在信義南松山地區長大，所以所有的政治人物，都是希望能夠為自己的家鄉服務，信義南松山就是她的家鄉，當然第一優先選擇來替家鄉的鄉親服務。

至於徐巧芯爆料，民進黨立委蘇巧慧2016年當選立委後，在財產申報漏報投資電影公司100萬元；蘇巧慧23日解釋，之前申報沒有注意到，這次申報前才知道規定，主動更正。徐今日再炮轟「他們家的人其實是政治世家，沒有理由不知道財產申報要怎麼報。」