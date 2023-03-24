蛋荒難解且蛋價再喊漲！蛋農及蛋商擬在明天召開蛋價督導委員會，外傳會再漲3元，農委會主委陳吉仲今天強調，農委會沒有收到任何關於開會的訊息，也尊重產銷透明決定價格。農委會官員說，進口雞蛋最快會在本月29日上架至超市通路，並且以美國、澳洲及泰國為主，至於販售的價格則會依產地價等計算得出。

農委會主委陳吉仲表示，依種雞場提供訊息指出，4月會較3月多提供13％的雛雞，每個月提供200隻雛雞給中雞場，中雞場養75天可至蛋雞場產蛋，且近期產蛋雞隻數已回升至3158萬隻，可望在5月至6月回到以前的生產水準，且近日禽流感已控制在一定的水準，中南部氣溫也穩定，希望透過國內增養及復養提供雞蛋需要，如果產銷資訊完整，後續的蛋價也會很清楚。

陳吉仲提及，為彌補短期產能不足已，已專案開放10國進口雞蛋，包括泰國、菲律賓、澳洲、美國、日本、新加坡、馬來西亞、巴西、土耳其及波蘭，除了波蘭尚未談妥檢疫條件外，其他各國均已談妥，3月底透過既有洗選通路至一般市場銷售，也有部分提供給加工業者。

農委會畜牧處處長張經緯指出，希望在3月29日或30日左右上架，進口雞蛋除了要符合食品安全規範外，還要再經過洗選、包裝及標示等，至於價格則會隨著產地價波動而調整。