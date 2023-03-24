高雄壽山動物園為慶祝兒童節，開放全國12歲以下兒童4月1日至4月5日免費入園，目前動物園門票以預購為主，並配合國人出遊規劃提早14天開賣，兒童節連假門票已秒殺完售；園方特別加碼在兒童節五天連假期間每日加賣現場票1000張，上下午各500張，讓連假出遊的大小朋友都能開心入園。

小朋友近距離觀察狐獴(高雄市觀光局提供)

除了連假期間每日加碼現場票1000張之外，更推出「『孩』要來壽山動物園」系列活動，歡迎大小朋友攜帶畫紙和畫筆到園區創作寫生、聽故事、感受動物陪伴的書香時光。今年活動新亮點「萬獸圖」繪畫創作坊，首度邀請多次入圍義大利波隆那插畫展的吳欣芷及善長多元媒材創作的ZOOLALA美術客，帶領小朋友一起畫出動物園裡的可愛動物。

壽山動物園110年曾舉辦兒童節寫生活動(高雄市觀光局提供)

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高雄市觀光局長高閔琳說，被譽為「插畫屆奧斯卡獎」波隆那插畫展自1967年開始，每年都會從數千名參賽者中，評選出70-80件優秀作品，入圍就等同獲得插畫界極高榮譽的肯定。今年首次邀請多次入圍義大利波隆那插畫展的吳欣芷及以多元媒材創作著稱的ZOOLALA美術客，分別於4月3日及4月4日上午帶領小朋友進行「萬獸圖」繪畫創作坊。透過引導觀察，與小朋友一起在園區紀錄動物姿態、環境人物及植物景緻，再協助小朋友將喜歡的動植物等元素轉換成拼貼、色塊塗鴉、線條繪製等呈現於萬獸圖底紙上；藉由參與式藝術創作拉近小朋友與大自然距離，相關報名資訊請關注動物園臉書。另每日也將限量提供1000張圖紙供遊客領取，歡迎小朋友自行攜帶畫筆及畫板，彩繪自己的動物世界；同時也提供限量由台慶不動產贊助的精美小禮給在現場完成創作的小朋友。

吳欣芷多次入圍波隆納插畫展(吳欣芷提供)

高閔琳也透露，4月1日將有一台乘載許多兒童繪本的行動書車進駐園區，只要憑市圖借閱證，當天即可在園區大樹下或可愛動物旁享受書香樂趣，來場美好親子共讀時光；下午3點，則邀請說故事媽媽進行動物繪本分享，說故事媽媽特別挑選日夜動物作息相關的繪本，帶領小朋友進入動物的奇幻旅程。深受大小朋友喜愛的「ZOOCOOL故事屋」也會於4月2日至5日每日下午3點在親水廣場，透過生動有趣的主題故事，以沉浸式的互動體驗，引領小朋友走入故事情節，激發孩子們無限想像的空間，啟發小朋友的想像力及創造力。

小朋友開心學畫畫(ZOOLALA美術客提供)

壽山動物園表示，園方在兒童節假期攜手企業推出兒童優惠，在4月4日當天由捷利國際集團旗下火鍋、燒肉、拉麵等品牌加碼推出兒童用餐免費、贈送動物園門票等超值方案。而鄰近動物園的金馬賓館當代美術館也於3/28至4/9及4/11至4/30分別推出憑動物園門票兒童可兌換薯條1份及四人同行一人免費優惠方案，歡迎大小朋友逛完動物園後也可順遊，感受藝術之美。

小朋友專心聆聽故事(安妮塔故事屋提供)

由於壽山動物園停車空間有限，建議在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，也可將愛車停放捷運週邊停車場再轉搭大眾運輸工具入園，以免因停車問題而掃了遊動物園的興致。