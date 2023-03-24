行政院表示，近期全球主要央行持續升息以對抗通膨，為因應國際各項變局及挑戰，政府均已採取必要協助作為，包括擴大公共建設投資及民間投資、促進內需消費、減輕民眾生活負擔、布局供應鏈重組、穩定金融並平抑物價等。

考量央行升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，行政院表示，已超前部署提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，規畫減輕中低薪房貸族的居住負擔。同時，針對勞工、青年、學生及受疫情影響等特定族群，持續提供利息補貼協助。

行政院指出，申辦紓困貸款勞工屬經濟相對弱勢族群，此次因應央行升息、勞工紓困貸款利率自2.22％升至2.345％，為減輕勞工生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼159萬勞工升息半碼的貸款利息。

不受升息影響、由政府補貼的政策貸款有3項，包括低於100萬元的青年創業及啟動金貸款，5年利息全額補貼期間的升息差額由政府全額吸收。就學貸款由教育部協助補貼增加利息，不會因此增加利息負擔，畢業後若欲申請緩繳本息，期間利率亦由政府全額吸收。

而經濟部主管的紓困振興貸款，為依郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息調整補貼金額，但須受限每家事業的補貼額度上限。

至於財政部的青年安心成家購物貸款、內政部政策性房貸則維持既有補貼利率至明年底，此次不再加碼補貼。不過，政府已在疫後特別預算中規畫減輕中低薪房貸族的居住負擔，符合資格者可申請提供3萬元的定額支持，預估約有55萬戶中低薪房貸族受惠。