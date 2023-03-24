全民普發6000元現金上路，春天正是出遊的好時機，位於海線的台中港酒店為搶商機，即日起至5月31日止，推出平日限量總統套房只要1萬2000元，雙人同行每人僅需6000元，剛好將即將到手的6000元派上用場，好好犒賞自己一番。

台中港酒店為推出限量總統套房只要1萬2000元，雙人同行每人僅需6000元。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

春季是出遊好時機，各行各業紛紛祭出優惠，許多民眾開始著手計畫如何運用6000元現金，各大旅遊業者也陸續祭出超值優惠活動，搶攻春季觀光商機。

台中港酒店為推出限量總統套房只要1萬2000元，雙人同行每人僅需6000元。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店指出，台中港酒店是海線親子友善飯店，備受好評，經常不定期祭出優惠，即日起至5月31日止，平日(周日至周四)入住總統套房，原訂價6萬8000元現在只要1萬2000元，雙人同行每人僅需6000元，含翌日自助百匯早餐吃到飽，每日限量1間。

台中港酒店為推出限量總統套房只要1萬2000元，雙人同行每人僅需6000元。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店表示，此次優惠相當超值，低於2折即可享受中部海線最頂級的套房，尊寵享受典雅寬敞的40坪舒適大空間，歡迎民眾爽花6000元現金，好好犒賞自己一番。

台中港酒店為推出限量總統套房只要1萬2000元，雙人同行每人僅需6000元。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店館內有免費設施無限次使用三溫暖、健身房，還有超高人氣FUN世界夢幻球池，另貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務，歡迎住宿遊客多加利用。（相關優惠以官網為準）