普發現金6000元來了！「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」今（24）日在立法院三讀，規模3800億元的疫後特別預算案，合計減列1.2億元。不過，在野黨仍輪番轟，國民黨團批民進黨把該改革的問題透過撥補經費，丟給下一任政府，民眾黨團對執政黨多數暴力、大撒幣、大買票表達最大的遺憾，時代力量批民進黨堅持包裹許多本應該在公務預算的項目，會嚴格監督預算。

國民黨團總召曾銘宗說，3800億特別預算通過，民眾每人可以領到6000元，雖然沒有達成國民黨1萬元目標，但是對民眾有助益；但是錯誤的能源政策沒有改革，這次挹注撥補台電500億，勞保的黑洞潛在負債超過11兆，每年增加5000億，這次撥補300億，民進黨透過撥補推延改革。

曾銘宗說，3800億特別預算對國家社會來講，是「短空，長也空」，民進黨試圖以時間換取空間，把該改革的問題透過撥補丟給下一任政府，國民黨給予最嚴厲的譴責。

民眾黨團總召邱臣遠強調，支持經濟成果全民共享普發現金，但是更重視世代正義、財務黑洞，錢要花在刀口上，非常多政策公務預算就已經編列了，這次特別預算編列破壞財政紀律，將特別預算常態化，沒有優先用於償還債務，對於執政黨多數暴力、大撒幣、大買票表達最大的遺憾。

時代力量黨團總召邱顯智表示，同意推動中小企業升級轉型、輔導工廠合法改建、完善基礎設施等，但這些必須要長期穩定支持，政策應當編列在一般公務預算，非常遺憾執政黨堅持包裹許多本應該在公務預算的項目，完全看不出特別預算的「特別」之處，將會嚴格監督此次三讀通過預算，也會堅持各項優先照顧弱勢的政策，不會讓任何一個人被丟下。