宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）率團前往中國大陸洽談建交事宜，我國外交部昨天召回駐宏大使，表達強烈不滿。行政院副院長鄭文燦今受訪表示，大陸的債務外交陷阱，沒對當地國帶來經濟成長，而我國不會炒短線，會以友善、互惠、尊嚴的立場處理台宏外交關係。

鄭文燦表示，台灣的外交必須要秉持著最大的努力、善意、合作等原則，爭取每一個友邦的支持，台灣對宏都拉斯過去有很多外交的合作，以及援助的計畫，都是秉持著彼此信任互惠的原則，台灣沒有跟大陸進行金錢外交的競賽，大陸過去在一帶一路、亞投行所形成的債務外交陷阱，事實上，對於當地國也沒有帶來經濟成長或公共建設的助益。

鄭文燦認為，我國不會炒短線，希望能夠維持長期的外交友誼，外交部會以這個立場去處理臺宏之間的外交關係，友善、互惠、尊嚴還是處理外交議題的一些基本出發點，來維護國家的最大利益。

至於大陸在2027年恐有犯台能力，鄭文燦提及，大陸的軍力成長是明顯可見的，軍費的成長甚至高過GDP的成長，而且中國的國防經費是不透明的，戰略意圖對於區域安全及全球安全都構成了挑戰。

鄭文燦強調，美國是以高的標準來評估中國在2027年之後，軍力會到達一個新的階段，台灣必須要確保這個國防安全，台灣在各項準備工作都是能夠提高和平方面的籌碼，台灣面對大陸的挑戰，既不挑釁也不畏懼壓力，基本的原則就是這樣，所以我國許多善意的提醒，也證明國防建設的重要。