《櫃買市場》寶碩內控重大缺失 遭罰30萬元 12:582023/03/24 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心針對寶碩(5210)內控重大缺失，處以違約金30萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，寶碩財務科技公司就其實體黃金資產之控管存有重大內控缺失情事，櫃買中心爰對該公司處以違約金新台幣30萬元。 《櫃買市場》淳紳有缺失 罰50萬元 攝影師空拍高雄港美景遭檢舉 挨罰30萬元 《其他股》補選董事逾時 牧東遭罰3萬元 #寶碩 #30萬元 #內控 #處以違約金 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》華鎂鑫違反重訊規定 遭罰25萬元 08:082023/03/21 財經 《櫃買市場》樂意重訊違規 罰30萬元 07:582023/03/09 財經 《其他股》重訊違規 淳紳遭罰10萬元 07:582023/03/08 財經 櫃買 提升財務資訊揭露及時性 04:102023/03/20 證券．權證 今年櫃買投資人講座 17日首發 04:102023/03/06 證券．權證 櫃買業績發表 23日起跑 04:102023/03/09 證券．權證 隱瞞3個月才公告重訊 櫃買中心罰華鎂鑫25萬元 19:342023/03/20 財經 小額投資債券ETF 輕鬆領息 04:102023/03/22 全球財經 櫃買業績發表 聚焦富櫃200 04:102023/03/23 證券．權證 櫃買 將增4掛牌類別 04:102023/03/23 證券．權證 樂意公司違反重訊申報 遭處違約金30萬元 21:442023/03/08 財經 民眾黨團籲 個資三箭勿盲射 04:102023/03/07 財經焦點 韓國交易所參訪櫃買中心 04:102023/03/14 金融．稅務 暫緩開盤措施 20日啟動 04:102023/03/16 證券．權證 《櫃買市場》櫃買中心：逾百億資本額及金融公司已申報111年財報 07:482023/03/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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