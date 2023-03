暌違3年,姜丹尼爾將於下個月再度來台會粉絲。(宜辰整合行銷提供)

疫情解封之後,韓星來台一波接一波,2017年以限定團「Wanna One」出道的姜丹尼爾,暌違3年也將在下月再度來台,更是首度舉辦個人演唱會,他也特別錄製影片跟台灣的DANITY(官方粉絲名)問好:「我的首次個人演唱會要來到台灣了,期待在4月13日與你們相見,一起為我的首次個唱狂歡和搖滾吧!台灣見!」

姜丹尼爾2017年自韓國選秀節目《PRODUCE 101》第二季以第1名成績脫穎而出,成為限定期間團體「Wanna One」的C位,2019年以個人身份出道後,活躍於影視、音樂等不同領域。去年在韓劇《警校菜鳥》擔任男主角,警大學生的制服造型,被選為「最適合穿制服」男星之一,並主持街舞競賽節目《街頭女戰士》(Street Woman Fighter)。

音樂方面,他的首張迷你專輯《Color on me》賣出50萬張佳績,獲得雙白金認證,之後推出的《MAGENTA》、《YELLOW》、《The Story》專輯,每張均取得超過30萬張銷量的優異成績。他自2022年展開了「KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE WORLD TOUR」世界巡迴之旅,今年則由馬來西亞開始,到英國、法國、德國、新加坡、美國、加拿大等國家巡迴演唱。

「KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE WORLD TOUR」將於4月13日晚間8點在ZEPP NEW TAIPEI登場,門票將在明(25日)中午12點在Ticket plus 遠大售票系統及全省ibon機台正式開賣,為回饋粉絲的厚愛,姜丹尼爾準備了豐富的粉絲福利,包括有團體合照、全場揮手、台北場專屬的親簽明信片以及簽名拍立得等。