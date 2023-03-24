暌違3年，姜丹尼爾將於下個月再度來台會粉絲。（宜辰整合行銷提供）

疫情解封之後，韓星來台一波接一波，2017年以限定團「Wanna One」出道的姜丹尼爾，暌違3年也將在下月再度來台，更是首度舉辦個人演唱會，他也特別錄製影片跟台灣的DANITY（官方粉絲名）問好：「我的首次個人演唱會要來到台灣了，期待在4月13日與你們相見，一起為我的首次個唱狂歡和搖滾吧！台灣見！」

姜丹尼爾2017年自韓國選秀節目《PRODUCE 101》第二季以第1名成績脫穎而出，成為限定期間團體「Wanna One」的C位，2019年以個人身份出道後，活躍於影視、音樂等不同領域。去年在韓劇《警校菜鳥》擔任男主角，警大學生的制服造型，被選為「最適合穿制服」男星之一，並主持街舞競賽節目《街頭女戰士》（Street Woman Fighter）。

音樂方面，他的首張迷你專輯《Color on me》賣出50萬張佳績，獲得雙白金認證，之後推出的《MAGENTA》、《YELLOW》、《The Story》專輯，每張均取得超過30萬張銷量的優異成績。他自2022年展開了「KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE WORLD TOUR」世界巡迴之旅，今年則由馬來西亞開始，到英國、法國、德國、新加坡、美國、加拿大等國家巡迴演唱。

「KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE WORLD TOUR」將於4月13日晚間8點在ZEPP NEW TAIPEI登場，門票將在明（25日）中午12點在Ticket plus 遠大售票系統及全省ibon機台正式開賣，為回饋粉絲的厚愛，姜丹尼爾準備了豐富的粉絲福利，包括有團體合照、全場揮手、台北場專屬的親簽明信片以及簽名拍立得等。