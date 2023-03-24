受到氣候影響，新竹地區水情由藍燈轉綠燈，為了充分利用水資源，新竹縣竹北、竹東兩座水資源回收中心，每日各提供1500噸回收水再利用，此外，因應水情可能衝擊民生、產業、農業等面向，縣長楊文科24日前往竹北水資源中心視察回收水利用情況、竹北水資2期擴建工程，並呼籲民眾共同節約用水。

新竹地區水情由藍燈轉綠燈，目前寶1水庫蓄水量剩下31.4％、寶2水庫為51.3％、石門水庫則是54％，儘管北部用水狀況不如南部緊急，仍須未雨綢繆，楊文科請大家一定要節約用水，若有需要回收水用於清洗，水資中心均可免費提供給鄉鎮市公所、企業界及個人。

竹北水資源中心每天提供1500噸回收水，供民眾免費取用。（邱立雅攝）

工務處長江良淵說明，竹北、竹東兩座水資源回收中心，現行每天各提供1500噸回收水，並增設回收水取水口，縮短水車裝載、等待時間，便利民眾免費取用。

江良淵強調，回收水可用於道路清洗、防塵等不與人體接觸的生活次級水用途，可節約自來水資源。工務處表示，目前已提升回收水供水效能3至4.5倍，積極提升回收水的利用。

楊文科24日除了了解回升水利用狀況外，也視察竹北水資2期擴建工程，該工程已完工試運轉，預計今年3月底申報竣工，該工程因應水資中心第1期工程處理水量滿載，由新竹縣政府爭取內政部經費補助4.6億元辦理2期工程。2期擴建工程可將每日汙水處理量倍增至4.5萬噸，除了改善河川水體水質外，處理後的回收水亦可視產業需求，轉化為再生水並再利用，將廢水變藍金。