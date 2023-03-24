美德醫院院長顏銘漢(左)表示，青少年遭霸凌需找家長一起討論，給孩子安全感與自信(示意圖)。（陳淑娥攝）

韓劇「黑暗榮耀」正在台灣熱播，而台中市近期才發生高中生家長泣訴孩子遭學校霸凌而走上絕路。大甲精神專科美德醫院日前也收治一名青少年因父母離異而悶悶不樂，不願參與同儕活動而逐漸被孤立排擠，醫師找家長討論後，給孩子安全感與自信，才逐漸打開心結，也願意融入學校團體生活，不再被霸凌。

大甲精神專科美德醫院院長顏銘漢表示，電視劇「黑暗榮耀」正夯，劇情描述高中校園霸凌事件，他提到，孩子在學校被欺負，除了要了解本身個性、人格特質外，還要探討是否可能有過動、智能不足或社交困難等問題，這都需要經過完整身心科團隊觀察與評估，必須要社工師、心理師、身心科醫師、職能治療師與護理師一起協助孩子與家人，找出關鍵問題。

顏銘漢透漏，台中有一名青少年在學校被排擠，因為同學找他打球被拒絕，下課邀他去玩也不願意，不論同學找他做什麼都不要，長時間下來不跟同學互動，逐漸跟同儕關係不好，變成被欺負的對象，後來經過他深入了解，發現雙親離異對他造成壓力，他很難接受父母分開的事實，心裡不開心，鬱悶情緒解不開。

顏銘漢說，該案例後來是找家長一起討論，給孩子安全感與自信，青少年才逐漸打開心結，也願意融入學校團體生活，不再被霸凌。醫師提醒，很多無法展笑顏的患者，只要持續給予關懷，跟他聊天，有時候不一定需要用藥，便能恢復正常。

除了校園霸凌外，職場霸凌也會發生，萬一被同事排擠、工作不順、造成失眠，顏銘漢建議，最好也能尋求身心科團隊協助，有時候個案到診間不講話，但是離開診間後便會跟別人講，因此，家人或朋友就扮演重要的角色，儘量傾聽與陪伴，必要時向醫師轉述，對個案就是最好的支持與協助。

另外，顏銘漢說，最近季節交替，為躁症好發時期，易出現心情異常高昂、話變多、失眠等症狀，如果患者認知到自己狀況與平時不同，應主動求診，配合醫師治療，不隨意停藥，親友也可給予關心、情緒支持、照顧及陪伴，才能讓病情早日穩定。

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