桃園一隻狒狒逃脫中，目前還沒有被抓住，不少專家警告狒狒攻擊性強，遇到要小心。而外媒也曾報導過，有登山者到南非開普敦的自然保護園區攀岩的時候，狒狒推下石頭攻擊，導致3人的腳受傷骨折，最後被救援直升機送醫治療。

綜合外媒報導，今年2月有一群登山者跑到南非西開普敦地區自然保護區「Banhoek Conservancy」攀岩，登山者們發現懸崖上有一群狒狒對他們很感興趣，但也沒有奇怪的動作，加上他們與狒狒的距離蠻遠的，一行人不以為意繼續往前行，沒想到下秒卻突然有巨石從天而降，砸傷了3位登山者的腳。

所有人被嚇了一跳，而大大小小的石頭還在不停落下，因此大家趕緊將傷者抬到旁邊休息，並撥打緊急救援電話，將傷者送到醫院治療。其中一名登山者試圖了解為什麼突然有巨石落下，抬頭一看卻發現石頭似乎是懸崖上的狒狒推下來的。

不過，另一位經驗老道的登山者則說，他爬過這座山3次了，但是第一次遇到狒狒，也不相信狒狒會平白無故攻擊人類，也許是狒狒移動的過程中，意外碰觸到石頭，才導致大石頭鬆動從懸崖上落下。

林務局也呼籲，遇到狒狒千萬不要做4個行為，分別是不要跟牠對到眼、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉身奔跑，因為對狒狒來說「看到你的牙齒就是在對牠挑釁」。