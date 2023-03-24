韓國超夯女團BLACKPINK世界巡迴演唱會3月18、19日在高雄舉辦，離台後其官方帳號發布「BLACKPINK世界巡迴演唱會」高雄精彩片段35秒短片，替高雄做足宣傳，高雄市長陳其邁預告，4月1日還有3個團同時開唱，約有7萬5000人同時湧入高雄，這是過去絕無僅有的，一定精彩可期。

「BLACKPINK世界巡迴演唱會」高雄精彩片段35秒短片，片中除了世運會主場館外萬頭鑽動的歌迷人潮，片頭就是蓮池潭龍虎塔、高雄85大樓等高雄知名地標，替高雄做足宣傳。

陳其邁表示，非常感謝BLACKPINK能夠到高雄開演唱會，樂翻台灣所有樂迷，也有很多國外旅客都來到高雄，讓大家有個非常愉快的週末，也感染到BLACKPINK的魅力，真的是非常棒。

陳其邁說，接下來還有各式團體，包括五月天、張惠妹還有大港開唱等等，大小各式音樂活動，三、四月都會集中在高雄，高雄會盡地主之誼，把所有的交通、食宿、觀光還有商圈夜市做最好的準備，迎接來自全國各地的樂迷。

陳其邁強調，其中4月1日就有三個團同時開唱，從五月天、張惠妹到大港開唱，這是過去絕無僅有，大概有7萬5000人同時開唱，非常熱鬧，精彩可期。