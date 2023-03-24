今年9月底將有4位大法官任期屆滿，蔡英文總統成立提名審薦小組，公開接受各界推薦，傳駐日代表謝長廷創辦的新文化基金會將推薦謝長廷出任大法官，引發在野黨批評「派系分贓」。謝長廷今表示，已經跟好朋友說不要替我推薦或發言了，雖不是沒有資格，但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備。

謝長廷表示，他年輕時曾考上司法官特考第10期，現在是50多期了，但沒有去受訓，最近有朋友好意推薦自己去當大法官，有人嗤之以鼻說，「小法官都沒當就想當大法官！」「等於是自己推薦自己嘛」。

謝長廷回應，大法官不是由法官升的，而且也可以自己推薦。「不過，我昨天已經告訴好朋友說不要替我推薦或發言了，因為中午我要去大倉飯店參加江口克彥主辦的研討會、3／26還有出版社在誠品的新書發表、3／27日有安倍前元首攝影展，這樣胡爛打會模糊焦點，對不起主辦單位。」

謝長廷提到，「我留學京都大學是讀法哲學，研究法的正義，法律實務經驗豊富，從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，擔任解釋憲法的大法官，不能說沒有資格，但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好。」

至於謝長廷今出席由江口克彥主辦的研討會前被問及為何返國不到立院備詢時，謝長廷則回應，「沒有邀請我」，立法院要叫我才能去，「沒有人叫我阿，我一直要求沒有叫我」。