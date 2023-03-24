民進黨立委黨內初選登記最後一天，已領表的屏東縣議員方一祥經蘇嘉全協調下，讓賢黃信茗登記。（謝佳潾攝）

民進黨立委黨內初選登記最後一天，已領表的屏東縣議員方一祥陪同農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗前往縣黨部登記、參選屏東第一選區（屏北），方稱他原規畫自己登記參選，但經前立法院長蘇嘉全從中協調後，決定讓賢全力支持黃，也讓黃與現任議員陳明達、現任立委鍾佳濱形成「三腳督」競爭關係。

黃信茗24日在縣議員方一祥、陳宗廷、蘇孟婕的陪同下，前往民進黨屏東縣黨部登記參選屏北選區立委，當中方一祥的現身力挺製造不少話題，因方一祥自己也有領表，但最後卻放棄登記轉而支持黃，對此，他親口道出事情原委。

方一祥說，他原本有規畫要參選屏東第一選區初選，不少地方基層也鼓勵他參選，大家都認為民進黨可以栽培新生代，但經前立法院長蘇嘉全協調後，他決定轉而支持黃。

他指出，他與蘇嘉全和黃信茗的關係都很友好，而蘇嘉全認為他們既然這麼好，協調一個人代表出來參選就好，他考量自己還年輕，要選還有很多機會，加上黃信茗3、40年來對屏東農田水利的付出，大家有目共睹，所以他決定讓賢。

方一祥誇獎道，黃信茗是成大水利工程博士，對屏東農田水利付出很多，但黃還是有很多抱負，黃認為有一些農田水利的政策需要再加強，因此希望能進到立院跟中央建言，讓屏東的農田水利可以更好，甚至可以擴展到全國水利系統都可以更好。

對於方一祥的讓賢與誇獎，黃信茗深表感謝，他說，1984年他從農校畢業後即進入屏東農田水利會服務，39年來，他的工作未曾離開過農業的範圍，幾乎每天都和農民一起，農民要找他，隨時找得到他，只要農民的一句話，他就會全力以赴，不敢懈怠，這次參選的精神也是如此，他會勤走基層，把基層的聲音傳達出去。

黃信茗的登記參選，也讓民進黨屏北選區黨內初選形成「三腳督」局面，黃將與陳明達、鍾佳濱一較高下，爭取出線，而地方人士指出，黃信茗親蘇、鍾佳濱屬新潮流，陳明達則不畏「大局條款」登記參選，這場初選除有派系之爭外還挾民意取向，非常刺激。