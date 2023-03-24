內灣老街可看到國寶級漫畫家劉興欽筆下膾炙人口的角色。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

搭上火車探訪橫山風情。新竹縣政府推出「新竹走走」旅遊品牌，今年推出全新4條路線，其中橫山路線主打鐵道觀光遊程，打造全台獨家設計的鐵路解謎，搭配橫山物產製作的在地風味料理以及特色手作活動，帶領遊客來趟5感全開的沉浸式體驗，感受橫山內灣山線的舊日鐵路滋味。

內灣線身為台灣目前僅存的3條鐵路支線之一，涵蓋新竹縣、市，路線橫跨整個橫山鄉，過去主要為了石灰泥業、林業、煤礦等重要資源運輸所開發，近年來轉型為觀光路線，本次橫山走走將透過搭乘火車，加上獨創的鐵路解謎遊戲，讓旅客到內灣線各站任務線索解謎，體驗先民運送經濟作物所走的路線。

竹縣府交旅處表示，橫山走走是4條路線中，詢問度最高的熱門路線，從今年3月至5月共安排8場次活動，目前已成團2團，每15人即成團，上限25人，優惠價每人2000元，適合公司行號、學校、親子、個人的遊程。本次鐵路解謎遊戲題目融入內灣線各站點特色及人文歷史，讓旅客在趣味的遊戲中，逐步了解內灣線的歷史文化。

最終站抵達內灣站，前往熱門觀光景點內灣老街，可以在沿途短短200公尺，看到攤販販賣野薑花粽、黑糖糕、手工菜包及現炸野薑花等客家美食，在地的建築處處帶著懷舊復古味，還有由國寶級漫畫家劉興欽筆下，創造出許多膾炙人口的角色，並體驗絹印手作，完成自己獨一無二的作品，為旅程畫下完美的句點。