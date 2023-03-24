警方將行凶的高男逮捕帶回偵辦。

北市警內湖分局21日深夜獲報，安康路民宅有民眾持刀自戕，警消趕到現場發現45歲潘男的頸部、手部等有多處刀傷，且陷入昏迷意識不清，立即將他送醫搶救。在場的25歲廖姓女子與23歲高姓男子向警方表示，潘男是與廖女發生爭執後持刀自戕，但警方察覺現場有異，報請警局鑑識中心支援採證，經抽絲剝繭，戳破兩人的謊言，朝他殺方向偵辦。

警方在採集現場跡證，並比對兩人的供詞後，發現潘男的慣用手是左手，不可能持刀自殘造成左手臂刀傷，戳破廖女、高男的謊言，立即向士林地檢署聲請拘票獲准，陸續將兩人拘提到案。

警方調查，3人是前任、現任男女朋友，21日凌晨1時許，潘男、高男在廖女安康路住家外爆發爭吵，雙方一言不合都掏出刀子，過程中高男的手部被劃傷，潘男則手部、頸部身中多刀，大量出血陷入昏迷。

廖女到案後坦承，事發過後，是高男提出警察來就說潘男是自殘。警方追查高男，發現高男因擔任車手涉嫌詐欺案，被大安分局逮捕移送台北地檢署偵辦，專案小組22日晚間在北檢守候，待高男交保後再將他逮捕帶回內湖分局偵辦，訊後，依殺人未遂罪嫌將廖女、高男移送士林地檢署偵辦。