本月22日是「國標舞女王」劉真過世3年的忌日，她當年因心臟問題動手術，術後恢復狀況不佳離世，享年44歲。她的丈夫辛龍日前曬出影片，吐露對劉真的思念，也表示會努力當好爸爸照顧女兒，過去愛女愛妻如命的他，被問到「送命題」若劉真沒抱好女兒摔傷怎麼辦？辛龍也給出超有愛的答案。

辛龍近日貼出影片，字字句句道盡對愛妻的想念，不僅希望太太有空可以回家中的佛堂休息，也表示女兒念的是國際雙語學校，可能遺傳到劉真的好學，雖然辛龍不給孩子壓力，但女兒每每考試不是100分就是97分，最後更表達了當單親爸爸的心情，「我是第一次當爸爸，我希望我做得夠好…我是爸爸，也學著當媽媽」。

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而辛龍在劉真過世後就消失神隱，專心在家裡照顧孩子，對於前老闆吳宗憲邀約復出都沒有興趣。日前，《命運好好玩》則挖出一段2019年辛龍上節目的片段，談到爸爸經，他表示女兒一定要寵著養，做爸爸的不能對女兒說不，他為了孩子的健康，每次在外工作完回家一定會先點香，接著洗手洗澡，才能靠近女兒，就怕讓愛女生病。

辛龍更說，女兒第一次剪頭髮絕對不假外人之手，他都親自上陣，甚至第一次大哭的眼淚，辛龍說：「我要把它吞進去，這樣吞進去後，寶貝將來就不會有任何男生來欺騙她」，一旁的何篤霖好奇辛龍家有兩個他最愛的女人，若劉真抱小孩時不小心摔傷女兒怎麼辦？辛龍高EQ說：「我覺得一個家庭裡面就要家和萬事興，不要有那種大小聲的事情產生」。

辛龍說他從來不會因此而兇劉真，也說家裡不是個講道理的地方，講道理是在外面，在家若發生這種事，他會先去看看寶寶有沒有受傷，又因為知道劉真絕對不是故意的，「再來就是我要去關心，讓她們知道爸爸的愛」，可見他對妻對女都寵愛至極。