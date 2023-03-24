台大在2018年爆發高教史上最大風暴，台灣大學前校長、校長遴選「卡管案」的主角管中閔，因在臉書上貼出「I AM FINE」，民進黨立委柯建銘隨即透過媒體開嗆，要讓管「不死也半條命」。據北檢最新消息，柯建銘已被列為「他字案」被告，指派檢察官偵辦。

管中閔曾在臉書提到「卡管案」，指出立法院民進黨黨團在2018年1月24日提出「主決議」，對教育部發出要求，應等「遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續（校長）聘任作業」。

管中閔表示，此舉無疑是立法院以政治力干涉大學校長遴選了，他旋即打破沉默，於臉書寫下「I AM FINE」，然而柯建銘隔天馬上在媒體喊話要他「自行婉拒聘任」，更恐嚇他「不然不死也半條命」。律師張熙懷認為，柯建銘言論已致令管心生畏懼，構成《刑法》恐嚇危害安全罪，前往台北地檢署告發。而北檢收案後，目前已簽分「他字案」，將柯列為被告。

網友對此則紛紛留言，「盼台灣司法沒有顏色，沒有特權關說，勿枉勿縱！」、「新竹市長選舉恐嚇高虹安，這個是恐嚇台大校長，愛台灣是這種水準」、「特偵組應該重設！貪贓枉法的大尾才能抓起來關！」

不過也有人擔憂，「沒事啦，黨證無敵，裡裡外外都是自己人」、「他字案就是走個過場而已」、「有綠色大地保護，很快會沒事的」、「搓搓就沒了」、「推測會無罪吧，搞不好下次還當上立法院長！」