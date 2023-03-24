高雄45歲楊姓女保險業務近期加入投資群組「夢想啟航商學院」，見群友跟著老師獲利，日前心動到銀行匯款28萬元，還佯稱要裝修房屋，行員起疑報警。警方獲報到場，在行員、員警耐心勸說下，楊女終於醒悟，打消了匯款的念頭，以免船還沒「啟航」，還白白遭騙走辛苦存下的積蓄。

22日上午10時許，楊女前往三民區九如一路某銀行匯28萬元，行員詢問她時，她回「房屋裝修工程款」，因原因為詐騙集團慣用伎倆，令行員頓時起疑，行員經查楊女提供的帳戶，發現遭列為警示，立即報警求助。

三民二分局覺民路派出所獲報，火速派員警到場了解。原來是楊女近期加入Line投資操盤群組「夢想啟航商學院」，以泰達幣為號召，透過團隊專業分析可大幅獲利，並可協助將獲利金額出金變現。楊女因自操股票獲利較少，見到群組聲稱有專業團隊代操、群友狂PO獲利對帳單，心動聯繫對方，表示願匯28萬元給團隊操盤。

經過員警、行員耐心的勸說，以及告知帳戶已警示，楊女聽聞終於醒悟，頻頻向員警、行員道謝，阻止她搭上船「啟航」，保住了辛苦賺到的積蓄。