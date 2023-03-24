宜鼎去年營業收入103.03億元，年增1.1%；營業毛利34.58億元，年增11.8%，毛利率33.6%，年增3.3個百分點；營業利益20.39億元，年增4.6%，營益率19.8%，年增0.7個百分點；稅前淨利22.66億元，年增14.9%，本期淨利18.81億元，年增18.9%，淨利率18.5%，年增3個百分點，歸屬母公司淨利18.50億元，年增18.5%，基本每股盈餘21.46元，相較前一年的18.94元成長。宜鼎去年營收及獲利均創下歷史新高。

宜鼎經董事會決議通過111年度股利分派情形，111年度每股盈餘分配之現金股利13.8元、盈餘轉增資配股0.2元，共派利14元，以周四收盤價274.5元計算，現金殖利率達5.02%。宜鼎董事會亦決議盈餘轉增資發行新股，增資資金來源為111年度可分配盈餘，本次盈餘轉增資發行股數173萬1061股，發行總金額1731萬610元，本次增資資金用途為充實營運資金。公司並將於5月31日召開股東會。

宜鼎產品營收占比，DRAM比重降至39%、FLASH升至52%、AIoT solution升至7%、others占2%。來自AI AIoT相關營收占19%-20%，是維持營收、毛利率穩定的來源之一。宜鼎營收依區域占比，台灣占31%、歐洲22%、美國15%、大陸降至16%、亞洲12%、其他2%。去年大陸因疫情、封控等因素，使占比下滑，公司今年對大陸市場看法期待。而在AI熱潮趨勢下，公司認為，AI應用區域還是歐美較多，當中包括車載等。

關於DRAM、FLASH產業庫存狀況，宜鼎說明，DRAM、FLASH去年下半年做庫存掌控，調整庫存水位；目前市場價格已相對低檔，以原廠調控來看，評估再跌價空間有限。供需方面，下半年需求有機會回升。

宜鼎前2月營收6.79億元，年減10.70%。目前面臨景氣循環低迷階段，宜鼎表示，從去年到今年其實數量仍是成長，只是ASP(平均銷售單價)往下，但狀況已落底，今年下半年值得期待。且已經歷過幾次景氣循環，物極必反，而且宜鼎均以長線規畫，看好AI複合成長強勁，目標挑戰AI、AIoT占比達30-35%。整體今年營運狀況，仍得看大環境狀況，但今年持續成長有望。

宜鼎宜蘭研發製造中心在2018年運作量產，去年動工宜蘭二廠，預計將在今年第四季完工，並於今年年底到明年年第一季量產，將規畫投入AI、AIoT方案量產，加上旁邊已預留土地給第三廠區，當二廠產能利用率達到7成，便會展開三廠建廠計畫，評估將在二廠完工後三年，目前二廠等進度皆按計畫進行，海外據點亦會持續擴充。因應未來成長需求，對研發也不落後，宜鼎提到，汐止營運總部，宜鼎同步擴充研發中心空間。

宜鼎推動讓邊緣AI的solution(解決方案)落地，讓management(管理)嵌入，再用軟體來加值與串接價值。宜鼎實現AI邊緣運算落地，公司從傳統工業電腦IPC到IIoT、AIoT，一直到AI，由不同垂直市場的智能AI應用落地，強調軟硬整合服務、遠端管理、資料安全，以去年記憶體需求、價格疲弱，但公司布局智慧城市、智慧工廠、智慧車載、智慧醫療、智慧零售、能源及基礎建設等，提供客戶不同智慧應用落地。

宜鼎為各式垂直應用實現AIoT智能化，專注Edge AI邊緣運算儲存裝置，加速產業AI智能化與應用落地，AIoT周邊產品值得一提，宜鼎布局工業與AI的CAMERA模組，為AI資料收集。

宜鼎在AI鎖定三大目標客戶，包括工業電腦IPC智能化、軟體公司(ISV)及品牌終端廠。

今年ChatGPT熱潮，宜鼎認為，ChatGPT這只是AI的其中應用，對整體AI需求是有加分的，都會加速AI的需求變化，但未來還會有更多應用出來，而宜鼎專注Edge AI或許有加分，但公司認為AI整個市場才剛開始蓬勃，之前都是談AI技術跟概念，現在更在加速談落地，應用速度加速下，會更多應用會現蹤，公司加分氣氛濃，但公司更期待未來應用連結會更高。