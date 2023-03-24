女星小甜甜（張可昀）和小13歲宋晉賢感情失和，前陣子在臉書互撕，更鬧到上法院打離婚官司，本月7日傳出兩人已正式簽字離婚，小甜甜未親口證實，但已對外稱自己是單親媽媽。近日，小甜甜PO擁抱小S（徐熙娣）的照片，感性地向對方告白，被網友發現整個人變瘦很多。

小甜甜最近錄製小S的節目，24日凌晨在社群平台放上兩人的擁抱照，感性地寫道：「千言萬語抵不過一句話！謝謝S姐愛我，我也超愛她。」剛認愛實況主6tan（六嘆）的解婕翎，暖心留言：「我也愛你」，其餘網友也紛紛鼓勵：「加油..我也是單親媽媽..我能懂妳真的很辛苦」、「甜甜很棒，要加油喔」、「只需要做自己，你可以的。」

值得注意的是，不少網友發現小甜甜消瘦不少，驚呼：「甜甜你瘦了耶！好漂亮」，小甜甜感動地回：「你居然有發現欸。」還附上一個哭臉的表情貼圖。

小甜甜去年9月向宋先生提告傷害，指控對方家暴，徒手打傷她的手臂、腿部，隱忍到今年1月才公開家醜；宋晉賢隨即PO三段影片，稱雙方都有動手，並貼出完整版保護令，可得知去年9月宋晉賢不耐小甜甜以腳踢的方式催促處理家務，便對女方動粗，法官考量當時他們共同生活，去年11月命宋先生不得對小甜甜有身體上的騷擾、控制、脅迫，為期6個月。

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