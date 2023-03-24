八仙山國家森林遊樂區遊客中心經歷半年籌備與建置，24日以全新面貌「八仙祕密基地」正式開放迎客。此次特別邀請元泰竹藝社製作竹編藝術裝置，耗時兩個月，共使用2萬7000餘條竹篾，將1、2樓服務櫃台、休息區座椅和中央休息區周邊構造，以山脈層巒疊嶂的形態呈現，營造出竹韻縈繞空間，遊客不僅可以欣賞到精湛的藝術創作，更能感受到八仙山的獨有魅力。

八仙山國家森林遊樂區遊客中心經歷半年籌備與建置，24日以全新面貌「八仙祕密基地」正式開放迎客。（東勢林管處提供）

東勢林管處處長張弘毅表示，超過百年歷史的八仙山，為日治時期全台三大林場之一，為讓遊客更深入感受八仙山的特色及歷史脈絡，於入園的首站提供更完整的資訊及永續山林的概念，特別辦理遊客中心優化。該處委由「無有設計」團隊，一同重新盤點八仙山自然生態、林業歷史與觀光資源，經設計重新轉譯出七個展示主題，結合國產木竹材設計，讓大自然愛好者於遊客中心享受身歷其境的山林體驗。

這次嶄新規畫的林業歷史區，邀請樂高積木專家戴樂高還原日治時代林場的老照片場景，打造伏地索道等模型，以童趣方式讓遊客重新勾勒過去木材運輸的情境。

八仙山國家森林遊樂區遊客中心經歷半年籌備與建置，24日以全新面貌「八仙祕密基地」正式開放迎客。（東勢林管處提供）

身為全國唯一擁有竹林的國家森林遊樂區，特別邀請元泰竹藝社製作竹編藝術裝置，花了兩個月的時間，共使用2萬7000餘條的竹篾，運用4種竹編技法，將1、2樓的服務櫃台、休息區座椅和中央休息區周邊構造，以山脈層巒疊嶂的形態呈現，營造出竹韻縈繞的空間，遊客不僅可以欣賞到精湛的藝術創作，更能感受到八仙山的獨有魅力。

東勢林管處指出，這次改造不僅將服務規畫與設備功能提升，更將品牌策展思維導入空間中，讓遊客中心不再只是接待遊客的地方，更是山林永續的見證者、生態環境的保護者；在歷史文化、自然資源和創意結合之下，提供遊客更為豐富的遊憩體驗。

八仙山國家森林遊樂區遊客中心經歷半年籌備與建置，24日以全新面貌「八仙祕密基地」正式開放迎客。（東勢林管處提供）

東勢林管處表示，除了豐富的展示內容，遊客還可以於遊客中心購買精選的山林永續概念伴手禮，延續八仙山的旅遊回憶，目前已推出多項永續山林且地區限定之商品，包含由東勢林管處開發之土肉桂系列產品、與元泰竹藝社聯名之八仙山森林香氛蠟燭及谷關五葉松茶包禮盒，3月底前消費滿1000元，即贈送八仙山元氣竹吸管組一組(限量100份)，讓遊客能夠近距離體驗八仙山大自然的魅力、在地文化和美麗風光，成為永續綠生活的實踐者。