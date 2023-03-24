前傑尼斯樂團TOKIO東京小子成員山口達也，2018年涉嫌猥褻未成年女性被退團，2020年又被爆出酒駕，事業跌落谷底。如今，曾深陷酒癮的他重新出發，立志做到「滴酒不沾」，並創立新公司幫助與他一樣誤入歧途的人，對象包括酗酒在內的各類型成癮患者。

山口達也早年與城島茂組成「城島茂Band」，擔任貝斯手的他，深受歌迷喜愛，2008年時宣布與小他5歲的模特兒結婚，婚後陸續生下兩個兒子，豈料妻子不堪山口達也時常酗酒，這段婚姻便於2016年結束。兩年後，山口達也涉嫌酒後猥褻女高中生之醜聞被經紀公司解約，又在2020年酒後駕駛，幾乎身敗名裂。

如今，山口達也在聲明中提到，醫師宣告他的酒精依存症無法根治，一生都必須要跟這種病共存，但還是會朝著「一滴酒也不沾」的目標努力。此外，他已經拿下多張資格證，去年也舉辦許多關於「酒精依賴」的講座，並宣布創立公司「山口達也株式會社」，想幫助有類似遭遇的人，對社會貢獻一份心力。

對於2018年、2020年造成的社會事件，山口達也再度道歉：「我現在仍每天都在深刻反省，為什麼我會造成這樣的局面，我會正視自己的過錯，繼續前進，以避免重蹈覆轍。」對此，定居於夏威夷的山口達也前妻高澤悠子，用英文寫下：「我們以你為榮。」另外，山口達也的哥哥也相信，弟弟真的會做到「滴酒不沾」的目標。

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