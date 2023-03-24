基隆地狹人稠，機車族常必須停車至騎樓，造成執法糾紛爭議。對此基隆市政府表示，即日起將試辦「基隆騎樓GO好停」的騎樓合法停車區專案，目前已公告76六處可合法停車路段於交通處網站，若執行順利將逐步擴大合法範圍。基隆市警察局長張樹德表示，此方案可以有效釐清騎樓停車與民眾檢舉之爭議，預估可以降低4成執法爭議比例。

基隆市政府發言人余治明（右一）、交通處長王圳宏（右二）、市警局長張樹德（左二）、以及工務處處長陳耀川（左一）共同召開記者會表示，將推行騎樓合法停車專案，兼顧行人與機車族的權益。（徐佑昇攝）

基隆市政府表示，基隆市區的停車空間從60年前的早期規劃至現今早已不敷使用，造成機車族必須停車至騎樓，但因此又衍生行人安全以及執法糾紛爭議。為緩解此問題，即日起「基隆騎樓GO好停」專案，在兼顧市民行走權利及不影響市容規範下，適當放寬騎樓的使用，讓騎樓開放可以合法停車。

市府目前於交通處官網公告各區共76處合法騎樓停車的處所。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市交通處處長王圳宏表示，本次騎樓開放合法停放機車公告，是依據道路交通管理處罰條例第90-3條第1項規定，有條件規範機車停放方式，同時也要求停放後通行應保持1.3公尺以上人行空間，確保民眾行的權益。目前採取正面表列的方式，公告76六處合法停車路段於交通處網站，包含仁愛區15處、中正區28處、信義區10處、七堵區5處、暖暖區5處、安樂區8處及中山區5處騎樓，若執行順利將擴大合法範圍並持續調整。

基隆市警察局長張樹德表示，基隆約有18萬輛機車，而騎樓問題更是長期讓基層員警執法頭痛，民眾檢舉原則上就得開單，但機車族也會抱怨投訴，容易造成糾紛。而此方案既已公告合法停車路段，可有效釐清騎樓停車與民眾檢舉之爭議，預估可以降低4成執法爭議比例。

媒體詢問交通處公告的合法停車路段是否會標示或畫停車格？王圳宏表示此部分有困難，因為騎樓是私人產權，原則上難以畫設標線，但民眾可以參考公告路段，並保持人行空間即可。若公告處之騎樓有民眾有設立盆栽或路障阻擋該如何處理？市警局長張樹德表示，若是可移動式的，可以報請警方移除，若是固定式的，就要協調工務處拆除。

市府提供機車在騎樓正確停車的方式。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

市府強調，本次「基隆騎樓GO好停」專案是市長謝國樑主持，各局處收集各縣市相關案例後，依法進行騎樓合法停車公告，在不影響市民行走權利規範下，以友善城市為基礎，適度開放騎樓停車，減少市民停車、通行及市府執法上的對立，確保民眾行的權益，讓基隆成為行人更友善的城市。

交通處公告合法停車範圍網址： https://www.klcg.gov.tw/tw/tourism/2624-268873.html