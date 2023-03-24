處理器採用上，Redmi Note 12 Pro 5Gc和Redmi Note 12 Pro 5G均是搭載聯發科Dimensity 1080處理器，採用2組運作時脈為2.6GHz的Arm Cortex-A78 CPU；Redmi Note 12 5G則是搭載台積電(2330)6奈米工藝製程的Snapdragon4 Gen 1行動平台，提供5G高速連網，並支援5G雙卡雙待；Redmi 12C搭載聯發科Helio G85處理器，提供最高達4GB+3GB的可擴展記憶體，以應付想嘗試新遊戲的即時需求或有效提升啟動App速度，另外，支援最高1TB記憶卡儲存空間擴充。

值得一提的是，Redmi Note 12 Pro+ 5G配備Redmi Note Series中迄今為止最強大的相機系統，搭載2億像素OIS旗艦相機，再度打破級距規則、推升中高階手機享受旗艦體驗。Redmi Note 12 Pro+ 5G搭載旗艦機採用的2億超高像素鏡頭，在暗光場景中提升捕捉光線能力近159%，主鏡頭更配備ALD防眩光塗層，可在複雜光源條件下提供更高的影像表現能力與動態範圍。

銷售資訊方面，Redmi Note 12 Pro+ 5G將於3月31日起於台灣大(3045)獨家開賣，建議售價14999元，搭配台灣大5G專案月付999元、綁約36個月，就可以990元入手；Redmi Note 12 Pro 5G遠傳獨賣，有天空藍、極地白與午夜黑三種顏色供選擇，提供8GB記憶體+256GB儲存空間，建議售價為12,999元；Redmi Note 12 5G提供6GB記憶體+128GB儲存空間、8GB記憶體+256GB儲存空間共兩種容量空間選擇，6GB+128GB擁有森林綠、冰河藍與瑪瑙灰三款顏色供選擇，建議售價8999元；8GB+256GB擁有冰河藍與瑪瑙灰兩種顏色供選擇，建議售價10,999元；Redmi 12C擁有薰衣草紫、海洋藍與石墨灰三款顏色供選擇，提供4GB記憶體+64GB儲存空間、4GB記憶體+128GB共兩種儲存空間供選擇，建議售價分別為4399元及4999元。