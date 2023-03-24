中部美展邁入第70屆，目前在大墩文化中心展至4月6日止。今年墨彩部首獎由年僅17歲的台中一中高二美術班學生鍾侑穎獲獎，寫下中部美展最年輕首獎得主紀錄，另油畫類第三名得主范庭軒及水彩類優選呂知翔均是該類最年輕的獲獎者，3人於校內號稱新世代「台展三少年」，放膽去畫、揮灑青春色彩。

墨彩部首獎是年僅17歲、台中一中高二美術班學生鍾侑穎奪得，她刷新中部美展有史以來最年輕的首獎得主紀錄，首獎作品《尋溺》畫面中蜷縮的女性體態，成為情緒的載體，將類工筆與水墨的情境，描繪寫實、寫意間的情境表現；鍾侑穎說，相信自己、放膽去畫，堅持創作。

台中一中高三美術班學生呂知翔（左）、高二美術班學生鍾侑穎（中）高二美術班學生范庭軒（右）3人於校內號稱新世代「台展三少年」。（中一中提供／張妍溱台中傳真）

獲得油彩類第三名的中一中高二美術班學生范庭軒於去年暑假七月就開始準備，相較於同班同學而言較早起步，參賽心得是「對於自己的作品要有自信，由始至終認真的完成，尤其要注意美展的繳交期限，提早準備及因應」，作品《縈夢之森》表達當時對於生活狀態的一種感受。

另水彩類優選呂知翔為台中一中高三美術班學生，其作品《晨光》在準備初期，知道自己畫水彩時，喜歡在細節和色調間琢磨，所以就選擇用自己擅長的方式呈現光影在玻璃窗上的變化，也是創作發想來源，以透過窗戶玻璃灑進房內的陽光，映射在微冷清晨中感受的和煦溫暖，並迎接嶄新的一天為主題。

美術班召集人朱忠勇老師指出，美術班學生課程規畫，除了術科正規課程學習外，美術班老師另開設創作專題課程，指導學生進行大作品製作，鼓勵學生參加各項競賽。今年中部美展獲獎3位同學，猶如近百年前首屆台灣美術展覽會優秀的「台展三少年」，3位年輕創作者展現青春活力勇於揮灑，訴說一個新世代的來臨。