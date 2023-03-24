采子宣告正式復出。（浩翰宇宙無限提供）

謝采紋（采子）之前因感情風波沈寂22個月，今（24日）邀媒體參與，宣布為響應「浪愛不痛」公益活動，將於4月9日在圓山花博舉辦的公益市集獻唱，正式回歸演藝圈。受訪問到過去將近2年時間，她坦言經歷人生中最低潮，花了8、9個月才真正走出來「好好生活」，感慨表示：「曾有一段很長時間覺得自己不值得活在這個世界上、不值得有人來愛我。」靠朋友、粉絲及家人不斷鼓勵，才拋開負面念頭，去年底更開啟新戀情，目前穩定交往圈外人。

采子2021年因《全明星運動會》第二季跨隊與何孟遠鬧出感情醜聞，雙劈腿的2人最後雙雙退出該節目並離開演藝圈。采子回想事件爆發自己狀態極差，不僅變瘦失眠，還曾長達5天沒吃飯，4、5個月大姨媽沒來，甚至與友人斷聯長達半年都關在家裡。如今簽約新東家重返演藝圈，采子透露最大主因是粉絲歌迷：「這2年粉絲不斷私訊我，印象最深刻的留言是，提到我之前答應他們要陪他們到80歲，他們還在等我。」她坦言一開始想到復出壓力很大，要自己試著走出戶外、潛水爬山，慢慢抒發內心壓力。

她當初事發倉促離開前東家，媒體追問「會不會怨恨前男友」等與邱鋒澤相關的問題，她一律閉口不答；據悉疑因對方在當初事發後寄律師函給她，要求她不能在公開場合講到邱先生任何事情，否則將對她提告。今問采子是否真有此事？她僅表示自己不想節外生枝，「對我來說這只是一個互相傳遞訊息的方式，因為我們私下己經沒有聯繫」，與事件另一位男主角何孟遠也沒有聯絡、不再是朋友。

離開演藝圈近2年沒有任何經濟收入，幸好她出道以來一直沒有物慾、沒有任何貸款，生活勉強過得去，而且這段時間都待在高雄與家人住在一起，提到媽媽、哥哥陪伴她度過低潮，采子說：「我對媽媽很抱歉，那些東西（攻擊）我沒辦法去控制，她比較難過心疼自己的女兒被攻擊。」調整好心態後決定重返演藝圈，接下來將於4月9日參與圓山花博的公益活動，也是采子復出後第一次公開演出。